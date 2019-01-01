В Перми откроется выставка истории эвакуации музеев в годы Великой Отечественной войны Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермской художественной галерее 25 сентября начнёт работу выставка «Спасибо, Пермь!» (6+). Она посвящена истории эвакуации российских музеев в годы Великой Отечественной войны в Пермский край (в годы войны — Молотовская область), сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья.

В выставке примут участие три крупнейших музея из числа переместивших свои фонды в 1941–1944 годах в Прикамье: Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина и Государственный центральный музей театрального искусства им. А. А. Бахрушина. Всего таких музеев было десять.

Глава края Дмитрий Махонин пригласил пермяков и гостей города посетить экспозицию и познакомиться с уникальными произведениями искусства, которые удалось сохранить благодаря жителям Прикамья.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— В годы войны наш край был одним из крупнейших эвакопунктов. Сюда были переселены не только люди, но и переброшены промышленные предприятия, образовательные учреждения, театры и музейные фонды. Благодаря заботе и вниманию жителей Прикамья были спасены сотни уникальных экспонатов, которые составляют культурное наследие страны. Спустя 75 лет произведения искусства вернулись в Пермь.

Выставка «Спасибо, Пермь!» будет доступна для зрителей с 25 сентября до 30 ноября.

Отметим, выставка в Пермской галерее даёт старт двухмесячному фестивалю «Спасибо, Пермь!». Фестиваль объединит более 25 событий — художественные выставки, читки пьес, лекции и мастер-классы.

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