Елена Синица ТЦ Zoom на месте ресторана «Живаго» планируется открыть в октябре Поделиться Поделиться Твитнуть

ТЦ Zoom на месте ресторана «Живаго»

Константин Долгановский

Торговый центр откроется в октябре по адресу ул. Ленина, 37. Ранее там располагался ресторан «Живаго». Об этом «Новому компаньону» рассказали управляющие будущего ТЦ.

По их словам, открытие запланировано на середину-конец октября. Первый и второй этажи займут торговые точки, третий и четвёртый — офисы. Договоры с арендаторами планируется заключить на этой неделе.

Напомним, объявление о том, что в здании откроется ТЦ Zoom, висит на здании с марта этого года.

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