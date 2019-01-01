Елена Синица
ТЦ Zoom на месте ресторана «Живаго» планируется открыть в октябре
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Торговый центр откроется в октябре по адресу ул. Ленина, 37. Ранее там располагался ресторан «Живаго». Об этом «Новому компаньону» рассказали управляющие будущего ТЦ.
По их словам, открытие запланировано на середину-конец октября. Первый и второй этажи займут торговые точки, третий и четвёртый — офисы. Договоры с арендаторами планируется заключить на этой неделе.
Напомним, объявление о том, что в здании откроется ТЦ Zoom, висит на здании с марта этого года.
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