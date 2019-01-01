Алиса Окулова
Для самозанятых жителей Пермского края снижена процентная ставка по кредиту
Государственный банк по поддержке малого и среднего предпринимательства «МСП Банк» снизил процентную ставку по кредиту для самозанятых с 8,5% до 7,75% годовых. Об этом сообщает региональный минэкономразвития.
Для получения средств самозанятому необходимо отсутствие отрицательной кредитной истории. При этом доход от деятельности должен покрывать расходы по обслуживанию и погашению кредита.
Кроме того, банк оказывает консультацию самозанятым на базе центра «Мой бизнес».Подать заявку на получение средств поддержки или подучить консультацию можно на сайте, либо обратиться к специалисту по телефону 8-951-93-72-592.
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