Алиса Окулова Для самозанятых жителей Пермского края снижена процентная ставка по кредиту Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Государственный банк по поддержке малого и среднего предпринимательства «МСП Банк» снизил процентную ставку по кредиту для самозанятых с 8,5% до 7,75% годовых. Об этом сообщает региональный минэкономразвития.

Для получения средств самозанятому необходимо отсутствие отрицательной кредитной истории. При этом доход от деятельности должен покрывать расходы по обслуживанию и погашению кредита.

Кроме того, банк оказывает консультацию самозанятым на базе центра «Мой бизнес».Подать заявку на получение средств поддержки или подучить консультацию можно на сайте, либо обратиться к специалисту по телефону 8-951-93-72-592.

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