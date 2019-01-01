Алиса Окулова Пособия для безработных с детьми могут сделать бессрочными Поделиться Поделиться Твитнуть

Федерация независимых профсоюзов России предложила увеличить и сделать постоянной выплату повышенного пособия для безработных, у которых есть дети, сообщает газета «Известия».

Предложение установить повышенное пособие для безработных направлено в проект генерального соглашения между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы. Предложения в документ ещё обсуждаются. Вероятно, что проект генсоглашения будет сформирован до конца октября.

Этот документ установит основные направления работы Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Напомним, с апреля безработные с детьми могут получить от государства дополнительные 3 тыс. руб. на каждого ребёнка сверх суммы пособия. В сентябре выплаты получат около 2,8 млн безработных с детьми, сообщает пресс-служба правительства России. На выплаты выделят 8,5 млрд руб.

Однако пока это непостоянная мера поддержки: её ввели только на время «коронавирусного» кризиса. Есть вероятность, что сентябрьская выплата будет последней.

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