Елена Лодыгина журналист В Перми в честь 75-летия Победы пройдет исторический форум «Уральская кузница Победы» Поделиться Поделиться Твитнуть

В библиотеке им. Пушкина состоялось заседание оргкомитета V городского исторического форума «Уральская кузница победы: город Молотов (Пермь) и его жители в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», где обсуждались основные мероприятия, которые будут проводиться в этом году в честь 75-летия Победы.

Все события запланированы до конца этого года. Всего в рамках форума планируется провести больше 30 мероприятий, среди них конкурсы, лекции, конференции, игры, интерактивы и многое другое.

В историческом парке «Россия — моя история» с сентября по декабрь 2020 года будут проходить выставки на тему Великой Отечественной войны: «Молотов на передовой культурного фронта». В октябре тоже в историческом парке состоится школьная научно-практическая конференция «Мой город Пермь». Одновременно в центральной библиотеке им. Пушкина уже в сентябре откроется книжная экспозиция «Пермь. 75 лет назад…» и пройдёт краеведческая встреча «Пермь военная». Также в Перми будут объявлены городской конкурс лучших сочинений на тему «Мои родственники — ветераны войны и труда» и конкурс на лучшую историческую фотографию военного времени из семейного фотоальбома. Часть событий будет посвящена и детям войны, для них в учебном центре «Семейное образование» будет работать музейно-экскурсионный проект.

Немаловажной частью форума станет серия уроков об истории Перми в годы Великой Отечественной войны. Так, депутаты Пермской городской думы расскажут о вкладе Молотова и его жителей в великую Победу. Мы приведём лишь некоторые факты. Только за первые три недели войны из Прикамья ушли на фронт 30 тыс. человек, за весь период войны — 550 тыс. жителей.

При этом в годы войны Молотов стал центром эвакуации промышленности, мирного населения, сюда даже был эвакуирован Народный комиссариат вооружения СССР. А службы военного наркомата тогда размещались в здании казармы полка НКВД.

Кроме того, в Молотове хранились произведения искусства из Русского музея, Третьяковской галереи, а знаменитый театр оперы и балета им. С. М. Кирова открыл здесь новый театральный сезон.

Ключевым событием форума станет научно-практическая конференция, которая пройдёт в ноябре на базе одного из пермских вузов, участниками и гостями которой станут учёные-гуманитарии пермских вузов, учителя истории и обществознания, студенты, обучающиеся по специальностям социально-гуманитарного профиля, специалисты музеев, архивов и библиотек, исследователи-краеведы и все интересующиеся историей города.

Доцент кафедры государственного управления и истории ПНИПУ Михаил Нечаев предложил обратить внимание на научные публикации участников конференции и впоследствии создать на их основе общую презентацию.

«2020 год — это год 75-летия Победы, и наш городской исторический форум полностью посвящён этому важному событию. Конечно, ситуация с пандемией наложила свой отпечаток на нашу работу: часть мероприятий была перенесена, часть отменена, но, тем не менее, на сегодняшний день программа исторического форума очень насыщенная. Это очень масштабное событие, которое вовлекает тысячи пермяков, и я очень рад, что в городе проходят такие мероприятия»,— отметил член оргкомитета форума, старший преподаватель Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Андрей Маткин.

По словам спикера Пермской гордумы Юрия Уткина, 75-летие Победы — знаковое событие для Перми и для тех, кто желает ещё больше узнать об истории города в годы войны.

«Могу смело сказать, что исторический форум за пять лет нашёл своего зрителя и участника. Тема этого года — 75 лет Победы — очень знаковая для нашего города, ведь в годы войны в Пермь эвакуировали жителей западных областей, перевозили производство, в образовательных и административных зданиях были организованы госпитали. Благодаря нашему форуму пермяки узнают всё больше о родном городе, причём то, что до этого знали только работники архивов. Мы вышли далеко за рамки нашего города: к нам присоединились студенты и учёные из Уфы и Екатеринбурга, а в этом году к нам присоединились специалисты знаменитого «Военмеха» из Санкт-Петербурга», — прокомментировал Юрий Уткин.

Более подробно о форуме и всех событиях можно узнать здесь. Заявки на участие и тексты выступлений принимаются до 31 октября 2020 года по адресу istoriyadialog@mail.ru с пометкой «Уральская кузница Победы».

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