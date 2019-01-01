Елена Синица Три депутата Законодательного собрания вошли в ТОП-100 рейтинга Forbes Среди них выше всех оказался Николай Благов — на 38-м месте с доходом в 379 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Журнал Forbes опубликовал рейтинг доходов госслужащих и депутатов. Список был составлен на основании изученных деклараций различных ведомств и структур органов власти. В качестве ранжирующего показателя в рейтинге выбран семейный доход, то есть сумма дохода представителя власти, его супруга или супруги и их несовершеннолетних детей. В список вошли трое прикамцев.

Так, 38-ю строчку занял депутат Законодательного собрания Пермского края Николай Благов. Доход его семьи составил 386,98 млн руб., из них личный доход госслужащего — 379,85 млн руб. Кроме этого, в собственности семьи находятся 66 объектов недвижимости.

77-е место в списке занял депутат Заксобрания Дмитрий Осипов. По данным Forbes, его доход в 2020 году составил 198,08 млн руб., а семьи — 200,84 млн руб. В собственности имеется 13 объектов недвижимости.

Также в рейтинг попал ещё один депутат Заксобрания Виктор Баранов, заняв 96-ю позицию. Суммарный доход его семьи — 172,01 млн руб., личный доход — 171,24 млн руб. В собственности находятся 24 объекта недвижимости.

Стоит отметить, что в прошлом году Николай Благов и Дмитрий Осипов также занимали места в этом рейтинге.

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