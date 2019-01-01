Мария Сыропятова В Прикамье за год урожай зерновых вырос в 3,1 раза Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Пермьстата, урожай зерновых на 1 сентября 2020 года составил 192,6 тыс. т, что в 3,1 раза больше, чем ровно год назад.

Рост урожайности наблюдается и в уборке овощей. Картофеля накопано 96,6 тыс. т, что на 11,2% больше, чем в прошлом году, а овощей — 40,4 тыс. т, что на 0,7% меньше, чем на аналогичную дату 2019 года.

При этом зерновые убраны с 88,1 тыс. га, картофель — со 165 га, а овощи — со 181,2 га.

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