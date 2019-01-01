Елена Синица
Пермяк выиграл одну из дистанций Московского марафона
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В воскресенье, 20 сентября, состоялся Московский марафон. Дистанцию в 10 км выиграл житель Перми Владимир Никитин с результатом 28 мин. 22 сек. Итоговые результаты размещены на сайте мероприятия.
Всего в забеге приняли участие 12 231 человек.
В этом году спортсменам было предложено две дистанции : 42,2 км и 10 км. Всего на обеих дистанциях стартовали почти 22 тыс. человек.
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