Елена Синица Пермяк выиграл одну из дистанций Московского марафона Поделиться Поделиться Твитнуть

В воскресенье, 20 сентября, состоялся Московский марафон. Дистанцию в 10 км выиграл житель Перми Владимир Никитин с результатом 28 мин. 22 сек. Итоговые результаты размещены на сайте мероприятия.

Всего в забеге приняли участие 12 231 человек.

В этом году спортсменам было предложено две дистанции : 42,2 км и 10 км. Всего на обеих дистанциях стартовали почти 22 тыс. человек.

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