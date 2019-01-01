В Перми эвакуировали сельхозакадемию Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Данилов

В Перми в понедельник, 21 сентября, в районе 9 утра неизвестные сообщили о том, что заминирован главный корпус Пермского государственного аграрно-технологического университета имени академика Д. Н. Прянишникова.

На место выехали все экстренные службы города, сотрудники эвакуированы, но, предварительно, взрывное устройство не обнаружено.

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