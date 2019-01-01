Григорий Серёдкин Россия возобновляет авиасообщение с Беларусью, Казахстаном и Киргизией Поделиться Поделиться Твитнуть

С понедельника, 21 сентября, Россия возобновляет прямое авиасообщение с ещё тремя странами — Беларусью, Казахстаном и Киргизией. Соответствующее постановление размещено на сайте федерального правительства.



Полёты будут выполняться раз в неделю и только в столицы каждой из этих стран — Минск, Нур-Султан и Бишкек.

Отметим, что через неделю, 27 сентября, возобновится и авиасообщение с Южной Кореей. Первый рейс Москва — Сеул состоится 1 октября.

Напомним, сейчас из России можно вылететь в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ и на Мальдивские острова.

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