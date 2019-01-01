В Прикамье долги индивидуальных предпринимателей по микрозаймам выросли на 11% Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Отделения Пермь Банка России в Пермском крае по итогам первого полугодия, на 10% сократилось (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) количество выданных микрозаймов населению и юрлицам (23 тыс. договоров), а объём выдачи сократился на 5%.

Общая сумма выданных микрозаймов в регионе составляет 560 млн руб.

Наибольшая доля займов — 71% — относится к категории «до зарплаты», то есть займы на срок до 30 суток.

При этом отмечается рост задолженности в категории «микрозаймы». Так, долги ИП составили 300 млн руб. (рост на 11%), юрлиц — 275 млн руб. (рост на 4%).

По данным Отделения Пермь Банка России, в регионе осуществляют свою деятельность 32 региональные микрофинансовые организации (МФО), в том числе 31 микрокредитная и одна государственная микрофинансовая компания.

Общее число подразделений региональных МФО на 1 июля 2020 года составило 116. Кроме того, в крае работают 232 подразделения микрофинансовых организаций из других регионов страны.

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