Григорий Серёдкин Дмитрий Белоруков вошёл в тренерский штаб ФК «Звезда» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ФК "Звезда"

Бывший капитан пермского «Амкара» Дмитрий Белоруков стал тренером-селекционером в пермском ФК «Звезда». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Помимо тренировочного процесса, в обязанности нового тренера будет входить селекционная работа по отслеживанию местных молодых футболистов на футбольных полях Прикамья.

Отметим, сейчас в тренерском штабе Рустема Хузина работает ещё один экс-«амкаровец» Иван Черенчиков.

Дмитрий Белоруков — воспитанник петербургского училища олимпийского резерва. Родился в Ленинграде 24 марта 1983 года. В 2005 году Дмитрий переехал в Пермь, где провёл большую часть своей футбольной карьеры. За 12 лет в Перми Дмитрий Белоруков сыграл за «Амкар» более 300 матчей в Премьер-лиге, розыгрышах Кубка России и Лиге Европы УЕФА. Помимо «Амкара», защитник выступал за питерский «Зенит-2», махачкалинский «Анжи» и московское «Динамо». По окончании карьеры футболиста Белоруков поступил в московскую Высшую школу тренеров и в конце 2019 года получил тренерскую лицензию, позволяющую ему официально работать в тренерском штабе профессионального футбольного клуба.

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