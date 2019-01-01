Григорий Серёдкин В Перми на два месяца изменится движение автобусов №28 и №29 Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми с 19 сентября по 15 ноября из-за реконструкции ул. Карпинского изменятся маршруты автобусов №28 и №29. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Автобус №28 «пр-кт Декабристов — ул. Милиционера Власова» в направлении от ул. Милиционера Власова будет следовать без заезда на пр-кт Декабристов по ул. Архитектора Свиязева, Карпинского, Стахановской и далее по маршруту следования. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановках «по требованию (Школа № 3)», «микрорайон Ераничи» и на существующих автобусных остановках.

А автобус №29 «ул. Милиционера Власова — пр-кт Декабристов» в направлении к ул. Милиционера Власова будет следовать без заезда на остановку «Школа №3» по проспекту Декабристов, ул. Шахтёрской, Рязанской, Карпинского и далее по маршруту следования. Посадка и высадки пассажиров будет происходить на остановках «ул. Веры Засулич», «театр «Ироничная компания» и на существующих автобусных остановках.

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