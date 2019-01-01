Михаил Суслов После вмешательства прокуратуры «Теплоэнерго» сделало пересчёт на 12 млн руб. за услуги ЖКУ Поделиться Поделиться Твитнуть

В Прикамье сделали перерасчёт тарифа за «обращение с коммунальными отходами» на сумму 12 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

В региональном ведомстве отметили, что в октябре 2019 года пермское ГУП «Теплоэнерго» было обязано применить новый, сниженный тариф. Однако документ о смене тарифа был принят региональным минтарифами только в июне 2020 года.

Прокуратура потребовала произвести потребителям коммунальной услуги перерасчёт платы в меньшую сторону. В течение месяца требование не исполнили. В адрес руководства ПКГУП «Теплоэнерго» прокурор внёс представление.

Теперь пермяки должны получить квитанции за август с меньшей суммой за вывоз мусора.

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