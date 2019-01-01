«Единая Россия»: Сохранить социальные гарантии — приоритет бюджета страны на 2021 год Поделиться Поделиться Твитнуть

Одним из основных направлений работы депутатов фракции «Единой России» в Госдуме в осеннюю сессию станет формирование бюджета, в котором важное место будет занимать социальное обеспечение жителей страны. Об этом заявил ER.RU первый заместитель руководителя фракции по законопроектной деятельности в нижней палате парламента, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев, сообщает пресс-служба регионального исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

«Наша главная задача — это полное сохранение социальных гарантий, несмотря на сокращение бюджетных возможностей; исполнение Послания Президента, которое ввело новые социальные гарантии; обеспечение индексации пенсий и пособий. Эти темы будут связаны с бюджетным процессом», — отметил парламентарий.

В 2020 году, подчеркнул он, главный финансовый документ страны будет приниматься в непростых экономических условиях.

«Спад производства произошёл в России, как и во всем мире, большие расходы были связаны с пандемией, необходимостью экономической помощи — поэтому к бюджету надо относиться рачительно», — сказал Андрей Исаев.

Кроме этого, по его словам, фракция «Единой России» намерена инициировать рассмотрение ряда других вопросов, напрямую влияющих на жизнь граждан. Речь, в частности, идёт об изменениях в Трудовой кодекс, которые должны защитить права «дистанционных» и временно «удалённых» работников, неприкосновенности минимального дохода граждан, совершенствовании лекарственного обеспечения.

Получит развитие и инициатива «Единой России» о реформировании службы занятости.

«Она была создана 30 лет назад. Мы выступаем за централизацию её, более эффективное использование государственных средств, создание внутренней трудовой миграции как альтернативы приезду сюда мигрантов из-за рубежа, повышение пособий по безработице», — рассказал парламентарий, добавив, что в фокусе законодателей также будет вопрос повышения доли оклада в зарплатах работников бюджетной сферы.

Игорь Сапко, депутат Государственной думы от Пермского края (фракция «Единая Россия»), подчеркнул, что пандемия коронавируса сказалась на экономике нашей страны и этот фактор необходимо учитывать.

«Несмотря на все сложности, в приоритете остаётся сохранение социальных обязательств, связанных с поддержкой наших граждан. Особое внимание будет уделено и вопросам внешней политики. Важно, что проект бюджета будет внесён уже до 1 октября! Вместе с тем нам необходимо будет принять 12 бюджетообразующих законов. В целом на сегодняшний день в нашем законотворческом портфеле 1229 законопроектов. В Пермском крае предпринимается всё, чтобы сохранить и выполнить в полном объёме взятые социальные обязательства перед гражданами. Важно, что ряд из них работает только в нашем регионе. Уже, например, увеличены расходы на ежемесячные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до семи лет, при условии не превышения среднедушевого дохода над прожиточным минимумом. Продолжаются выплаты субсидий на дополнительные рабочие места. В приоритете на 2021 год стоит задача за счёт трудоустройства и переобучения снизить уровень безработицы до показателя 2019 года. Для этого будет разработан целый перечень специализированных образовательных программ для молодёжи, людей предпенсионного возраста, женщин с детьми, работников предприятий. Общий объём финансирования на создание дополнительных рабочих мест составляет более 360 млн руб. Также малоимущие семьи получат возможность продолжить заключать социальные контракты за счёт средств краевого бюджета, чтобы выйти из сложной жизненной ситуации. В сфере образования в вузы Пермского края направляются средства на выплату дополнительных стипендий (5750 руб. и 11 500 руб. в месяц) студентам, которые поступили с высокими баллами ЕГЭ. Кроме того, выделены дополнительные средства на создание развивающей среды в детских садах, значительно увеличено финансирование расходов на развитие материальной базы организаций СПО», — отметил Игорь Сапко.

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