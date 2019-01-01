Григорий Серёдкин Матч сборной России по баскетболу против Эстонии с большой вероятностью состоится не в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Матч сборной России по баскетболу, который наша сборная должна провести 21 февраля 2021 года против сборной Эстонии в УДС «Молот», с большой вероятностью пройдёт не в Перми.

Напомним, информация от РФБ (Российской федерации баскетбола) о планирующейся в Перми игре появилась в июне 2020 года. Но, согласно новому заявлению FIBA (международной федерации баскетбола) об отборочных матчах к континентальным соревнованиям, все игры в отборочной группе к Евробаскету-2022 должны проходить в одном месте.

«Все игры должны проводиться в «пузырях», а не в домашних и выездных играх, с согласия органов здравоохранения принимающей страны и в соответствии с протоколами состояния здоровья ФИБА (включая тестирование ПЦР и контролируемый вход в безопасную среду в город соревнований). Каждый «пузырь» будет состоять из четырёх или восьми команд (одна или две квалификационные группы)», — сообщают в FIBA.

Следовательно, все оставшиеся отборочные матчи в группе, где выступает сборная России, пройдут на одной площадке, которую огласят позже. Вместе с Россией и Эстонией в группе «B» выступают сборные команды Италии, Северной Македонии. Команда Сергея Базаревича занимает третье место в квартете после двух игр — гостевого поражения от Италии (83:64) и домашней победы над Северной Македонией (77:67). В финальный этап Евробаскета-2022 выйдут первые три команды квартета.

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