Мария Сыропятова
Минздраву предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники
В адрес федерального Министерства здравоохранения направлено письмо от общественного деятеля Султана Хамзаева с предложением ограничить продажу алкогольной продукции на время новогодних праздников. Об этом сообщает Retailer.ru
Автор обращения предлагает разрешить продажу лишь с 14 до 18 часов, мотивируя это борьбой с алкогольными отравлениями среди населения.
Хамзаев отмечает, что смертность от алкоголя в праздничные дни увеличивается вдвое.
Минздрав пока официально не
отреагировал на обращение.
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