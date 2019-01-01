Мария Сыропятова Минздраву предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники Поделиться Поделиться Твитнуть

В адрес федерального Министерства здравоохранения направлено письмо от общественного деятеля Султана Хамзаева с предложением ограничить продажу алкогольной продукции на время новогодних праздников. Об этом сообщает Retailer.ru

Автор обращения предлагает разрешить продажу лишь с 14 до 18 часов, мотивируя это борьбой с алкогольными отравлениями среди населения.

Хамзаев отмечает, что смертность от алкоголя в праздничные дни увеличивается вдвое.

Минздрав пока официально не отреагировал на обращение.







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