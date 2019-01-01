Власти Прикамья рассматривают вариант запуска регулярных авиарейсов в Барселону, Волгоград и Челябинск Поделиться Поделиться Твитнуть

Приоритетным международным авиарейсом, который может быть осуществлён в рамках бюджетного субсидирования, краевые власти рассматривают направление Барселоны.

Об этом сообщает пресс-служба минтранса со ссылкой на заседание «системного часа по развитию строительной и дорожной инфраструктуры».

В настоящее время краевой минтранс совместно с авиакомпаниями прорабатывают вопрос открытия данного маршрута. Предполагается, что вылеты будут осуществляться дважды в неделю на самолетах Boing-737-800 вместимостью 189 пассажиров. Примерная стоимость билета составит 13–16 тыс. руб. в одну сторону.

Что касается внутренних субсидируемых авиарейсов, то приоритетным является направление Волгограда.

Краевые власти планируют договориться с какой-либо авиакомпанией на 86 рейсов в год по два раза в неделю на самолетах типа CRJ-200 вместимостью до 50 человек.

Ещё одно обсуждаемое направление — Челябинск. Пермская сторона считает оптимальным выполнять рейсы два раза в неделю также на самолётах класса CRJ-200, с предполагаемой стоимостью в один конец в 3225 руб.

Также на 2021 год запланировано продолжить субсидированные существующие рейсы в Казань, Самару, Калининград, Новосибирск, Нижний Новгород, Краснодар, Сургут, Уфу, Тюмень, Минеральные Воды.

Также продолжится софинансирование рейса в Прагу.

Сумма предоставленной субсидии по указанным направлениям на 1 сентября составила 91,6 млн руб. Из них 67,6 млн руб. — региональные рейсы, 24 млн руб. — рейсы в Прагу. За восемь месяцев 2020 года этими маршрутами воспользовались более 25,5 тыс. пассажиров.

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