COVID-19 подтверждён у депутата гордумы Ильи Лисняка Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото со страницы Илья Лисняка в Facebook

Депутат Пермской городской думы Илья Лисняк заразился коронавирусом. Об этом об сообщил на своей странице в Facebook:

«Уже вторую неделю лежу, который день кашляю, третьи сутки не чувствую запахов, ставлю личные температурные рекорды, по градусу угрожающе близкие к водке. В больнице с капельницами и уколами стало полегче, но всё равно ничего радостного. Даже от вкусностей прока особого нет, по вполне понятным причинам».

Напомним, ранее коронавирусом переболел коллега Лисняка по гордуме депутат Александр Филиппов. Вчера стало известно, что положительный тест на COVID-19 сдал глава региона Дмитрий Махонин.

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