Администрация Перми может создать местного оператора по сбору выручки от общественного транспорта Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми не исключает возможность создания местного оператора по сбору выручки от работы общественного транспорта Перми. Об этом 17 сентября во время заседания временной комиссии гордумы по контролю за организацией транспортного обслуживания в Перми заявил глава города Дмитрий Самойлов.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

— Мы пока не нашли рецепт, по которому будем лучше жить в в 2021 году с точки зрения сокращения кассового разрыва транспортной отрасли. Но основные направления обозначены: это сокращение дублирования маршрутов, увеличение интервалов движения в межпиковое время и усиление контроля за сбором выручки. Мы чётко и спокойно смотрим на возможность повышения тарифа в 2021 году. Но надо, чтобы система проработала год, были отработаны все её элементы. Одним из них может стать оператор, отдельная структура, которая будет отвечать за сбор выручки в бюджет. Такой опыт в России есть, и департамент транспорта его изучает.

Отметим, что система с отдельным местным оператором в отрасли городского общественного транспорта существует в Твери.

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