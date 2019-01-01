Михаил Суслов Евгения Пастухова журналист Стали известны претенденты на посты глав Кунгура и Кунгурского района Окончательное решение примут местная дума и Земсобрание 24 сентября Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации «Нового компаньона», 17 сентября состоялись заседания конкурсных комиссий, на которых были определены претенденты на посты глав Кунгура и Кунгурского района.

По Кунгуру в финал вышли глава Голдыревского поселения Олег Штро и врио градоначальника Вадим Лысанов. В Кунгурском районе на пост главы будут претендовать председатель Земсобрания Сергей Крохалев и директор Неволинской школы Николай Макаров.

Отметим, что из этих двоих депутаты гордумы Кунгура и Земсобрания района 24 сентября выберут глав.

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