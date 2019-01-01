Мария Сыропятова За лето среди жителей Перми в разы увеличился спрос на товары для активного отдыха Поделиться Поделиться Твитнуть

Торговая сеть «Семья» провела анализ чеков покупателей за лето этого года.

Больше всего увеличились покупки из раздела спорта и активного отдыха — за лето эту группу товаров покупали в 6,2 раза чаще, чем в другие сезоны.

Следующая по росту покупок идёт категория хозяйственных товаров и посуды — в 2,3 раза.

В 2,28 раза увеличилось количество покупок категории автомобильных товаров. Особенно часто покупали ароматизаторы воздуха, жидкость для стеклоомывателей и влажные салфетки.

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