Елена Синица Торговые центры Прикамья смогут получить отсрочку по уплате имущественных налогов Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае владельцы почти 500 торговых объектов, поддержавшие малый и средний бизнес в период пандемии, смогут получить отсрочку по уплате имущественных налогов. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

Межведомственная комиссия, в которую входят представители экономического блока правительства региона, Кадастровой палаты и Росреестра, утвердила перечень собственников торговых центров.

В период пандемии собственники снижали арендную плату, предоставляли отсрочку платежей. В перечень вошли 385 уникальных налогоплательщиков: 146 юридических лиц и 239 индивидуальных предпринимателей. В их собственности находится 471 уникальный объект: 412 нежилых зданий и 59 нежилых помещений в многоквартирных домах.

Получить отсрочку по уплате имущественного и земельного налогов собственники смогут при условии снижения выручки на более чем 10%.

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