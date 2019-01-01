В Пермском крае сокращены сроки регистрации юридических лиц и предпринимателей Поделиться Поделиться Твитнуть

МФЦ Пермского края

В филиалах МФЦ «Мои документы» после перехода на электронный документооборот в два раза сокращаются сроки регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Пермском крае.

Ранее все заявления и документы на регистрацию и ликвидацию юридических лиц, а также внесение изменений в учредительные документы, регистрацию ИП и прекращение их деятельности принимались в бумажном виде. Документы доставлялись в налоговую службу курьерами. В результате на получение решения уходило до 11 рабочих дней.

После перехода на электронный документооборот данные отправляются в налоговую службу напрямую через систему межведомственного электронного взаимодействия. Кроме того, при подаче документов в электронном виде заявителю не нужно платить государственную пошлину.

«По результатам рассмотрения заявления регистрирующий орган не позднее одного дня после принятия решения направляет готовые документы по адресу электронной почты юрлица или ИП. Таким образом, общий срок получения решения сократился до трёх-пяти дней (минимум в два раза). При этом важный момент — поскольку результат приходит в электронном виде, в заявлении в обязательном порядке необходимо указывать адрес электронной почты. В противном случае в приёме документов может быть отказано», — отметила начальник отдела по работе с органами власти ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Анна Швалёва.

Напомним, ранее значимость развития электронных технологий и технических возможностей многофункциональных центров подчёркивал глава Прикамья Дмитрий Махонин. По его словам, с помощью офисов МФЦ жители, находясь в разных точках региона, могут получать государственные услуги быстрее.

С начала года пермские МФЦ оказали свыше 9,5 тыс. услуг по регистрации юрлиц и внесению изменений в учредительные документы.

Более подробную информацию об услугах, предоставляемых в МФЦ, можно получить по телефону 8 (800) 23-43-275.

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