Фонд капремонта завершил подготовку к отопительному сезону Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Фонд капитального ремонта Пермского края

Фонд капитального ремонта Пермского края отчитался о завершении ремонтных работ в жилых домах перед началом отопительного сезона. Ремонт проводился в 31 доме. Большая часть домов готова к подаче тепла, по остальным домам проводятся опрессовочные работы.

В Фонде капремонта сообщили, что подготовка к отопительному сезону традиционно велась по двум направлениям: ремонт оборудования в подвалах жилых домов и работы в подъездах, а также в квартирах. При этом сложности возникли с квартирами — из-за пандемии коронавируса часть работ была приостановлена.

«Работы по замене системы теплоснабжения мы вынуждены были выполнить в максимально сжатые сроки — менее чем за полтора месяца. С целью соблюдения необходимых сроков за каждым объектом был закреплён ответственный сотрудник, скорректирован план производства работ, на объектах увеличено количество рабочих бригад. В связи со срочностью капремонта весь процесс находился на контроле представителей прокуратуры Перми и Пермского края. Также мы регулярно взаимодействовали с администрацией Перми и управляющими компаниями», — рассказал генеральный директор Фонда капремонта в Пермском крае Дмитрий Баранов.

Ещё одна проблема, с которой столкнулись подрядчики, — это недопуск в квартиры при проведении работ на общедомовых коммуникациях. В Фонде капремонта напоминают, что в случае аварии всю ответственность несёт собственник помещения, ущерб в данном случае взыскивается с него через суд.

Жителям Прикамья предлагается заранее уточнить перечень работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения в разделе «Региональная программа». В случае если возникла необходимость выполнения таких работ не в установленные сроки, всем жителям предлагается обращаться в Фонд капремонта, в свою управляющую компанию или в министерство ЖКХ с требованием перенести сроки. В Фонде капремонта напоминают, что в данном случае собираемость платежей за капремонт должна достигать не менее 80%.

Подробную информацию о процедуре переноса сроков ремонта можно получить по телефону горячей линии Фонда капитального ремонта 8 (800) 700-63-72 либо по электронной почте фонда info@fond59.ru. Вопросы можно задать и в официальных группах фонда «ВКонтакте» и «Инстаграм».

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