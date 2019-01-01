Елена Синица Педагоги Пермского края получат доплаты за работу на ЕГЭ в период пандемии Поделиться Поделиться Твитнуть

В этом году выплата специалистам, задействованным в ЕГЭ, будет увеличена из-за повышенных рисков, связанных с коронавирусом. Соответствующее постановление озвучено на заседании правительства Пермского края.

Так, организаторов проведения ЕГЭ за один рабочий день выплатят по 400–600 руб., руководителям пунктов проведения, техническим специалистам и членам государственной экзаменационной комиссии выплатят по 1 тыс. руб. Итоговая сумма для педагогов будет зависеть от их нагрузки.

Всего допвыплаты должны получить 4 тыс. специалистов. Предполагается, что перечисления произойдут в октябре-ноябре.

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