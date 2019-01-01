Магазины сети «Пятёрочка» и «Перекрёсток» могут отказаться от кассиров Поделиться Поделиться Твитнуть

За два предыдущих года в Пермском крае было открыто 127 новых магазинов «Пятёрочка»

Константин Долгановский

Компания X5 Retail Group (управляет сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») проводит эксперимент по работе без кассиров. Об этом сообщает федеральный «Коммерсант» со ссылкой на ритейлера.

Покупки можно совершить через мобильное приложение и банковские карты.

Эксперимент проходит в 90 магазинах Москвы до конца сентября. В случае признания итогов эксперимента положительными опыт будет распространён на другие магазины сетей.

Эксперты считают, что основная цель нововведений — оптимизация расходов на персонал.

Всего в стране примерно 16 тыс. магазинов «Пятёрочка» и около 900 магазинов «Перекрёсток».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.