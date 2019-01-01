Елена Лодыгина журналист Евгения Пастухова журналист Довыборы в Заксобрание по двум округам проспонсировал фонд «Единой России» Вячеслав Григорьев и Антон Удальёв потратили на выборы 7 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Больше всего средств на кампанию из кандидатов в депутаты Заксобрания потратил победитель выборов по округу №2, руководитель реготделения партии «Единая Россия» Вячеслав Григорьев.

По данным на 9 сентября, со своего счёта он потратил 3,8 млн руб. Основные статьи расходов —оплата услуг информационного и консультативного характера (1,2 млн руб.), изготовление и распространение агитационных материалов (560,7 тыс. руб.). Ещё 310 тыс. руб. «ушли» на проведение публичных предвыборных мероприятий.

При этом в августе со счёта списали лишь 153,5 тыс. руб.: 81 тыс. руб. — изготовление и распространение агитматериалов, 72,5 тыс. руб. — оплата услуг информационного и консультационного характера. Всего на счёт было зачислено 4 млн руб., из которых 2 млн руб. предоставил Пермский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития. Отметим, что в отчётах избиркома фигурируют только операции на сумму больше 50 тыс. руб.

На втором месте в округе №2 — депутат Добрянской гордумы, кандидат от «Справедливой России» Владимир Степанов. Он потратил 1,2 млн руб. (всего на счёте — 1,7 млн руб.). Адвокат Леонид Любимов (КПРФ) оказался самым скромным — 20 тыс. руб., из которых потрачено 19,1 тыс. руб. Владимир Зыков (партия «За справедливость!») и Валерий Смолин («Демократическая партия России») потратились только на сбор подписей (130 тыс. и 170 тыс. руб. соответственно). Георгий Балашов (ЛДПР) израсходовал 290,8 тыс. руб.

Вице-премьер Антон Удальёв, выигравший выборы по округу №17, потратил на кампанию 3,2 млн руб. Из них 1,8 млн руб. было потрачено на оплату услуг гражданам по договорам, 266 тыс. руб. «ушло» на изготовление печатных агитационных материалов. Всего на счёте у него — 3,55 млн руб., и 2 млн руб. из них перечислил тот же Пермский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития.

Заведующая отделом статистики Пермской станции скорой медицинской помощи, руководитель отделения «Справедливой России» в Чусовом Ирина Злобина потратила 1,98 млн руб. (всего на счёте — 2 млн руб.), и 1,8 млн руб. было направлено на оплату услуг по договорам.

Кандидат от КПРФ, предприниматель Марат Галимуллин потратил 1 млн руб. (на счёте у него на 3,7 тыс. больше), юрист реготделения ЛДПР Алексей Баландин — 1 тыс. руб. (на счёте — 4 тыс. руб.).

По данным «СПАРК-Интерфакс», Пермский фонд поддержки регионального развития и сотрудничества зарегистрирован в 2002 году. Тогда он назывался «Пермский региональный общественный фонд поддержки всероссийской партии «Единство и Отечество». Его президентом с 2017 года является секретарь реготделения «Единой России» Станислав Швецов.

Среди учредителей фонда значатся Юрий Кочанов, Виктор Гришин, Кирилл Черкасов, Юлия Крижанская и Иван Квятковский. Стоит отметить, что до 2016 года учредителем фонда являлся бывший депутат Законодательного собрания Пермской области и руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Рыбакин.

Депутат по округу №13 Павел Кузьмин потратил 619 тыс. руб. Всего на счёте у него было 630 тыс. руб. Артист драматического театра «Бенефис» Денис Богатырёв (самовыдвижение) израсходовал только 4,2 тыс. руб., депутат Александровской городской думы Дмитрий Мельчаков («Справедливая Россия») — 60,8 тыс., помощник депутата Заксобрания Дмитрий Стахов (ЛДПР) деньги на счёт не перечислял.

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