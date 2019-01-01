В Перми пройдет фестиваль «Спасибо, Пермь!», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Поделиться Поделиться Твитнуть

С 25 сентября по 29 ноября в краевой столице состоится масштабный фестиваль «Спасибо, Пермь!». В рамках фестиваля пройдут более 25 событий, среди которых художественные выставки, читки пьес, лекции и мастер-классы, сообщают в краевом министерстве культуры.

В 1941–1945 годах в Перми (тогда — Молотове) оказались коллекции самых знаменитых музеев и библиотек СССР: Русского музея, Третьяковки, Ленинской библиотеки и т. д. Сюда же, в Молотовскую область, были отправлены в эвакуацию творческие коллективы Ленинградского театра имени Кирова, Академического хореографического училища (ныне — Академия русского балета имени А. Я. Вагановой), Ленинградского ТЮЗа и многих других учреждений культуры.

Город, который насчитывал тогда 300 тыс. жителей, стал родным домом для 100 тыс. человек из Ленинграда, Москвы и других городов СССР (всего в Молотовой области оказалось более 370 тыс. эвакуированных). Среди них было немало выдающихся деятелей культуры — писателей, художников, артистов, музыкантов. Многие из них проживали в гостинице «Центральная», которая, по выражению писателя В. Каверина, стала для представителей творческой элиты страны «крышей над головой во время большого шторма». Здесь жили Арам Хачатурян, Галина Уланова, Борис Иогансон, Александр Родченко, Вениамин Каверин и др.

Так тыловой уральский город Пермь в тяжёлые военные годы помог стране сохранить национальное достояние, а также спасти жизни сотни тысяч людей. Многие из эвакуированных в Пермь деятелей культуры нашли здесь своё вдохновение, почву для творчества, ставшую основой для создания многих шедевров, составляющих ныне часть культурного наследия России.

В год 75-летия Победы деятели культуры Москвы и Санкт-Петербурга говорят спасибо Перми за спасённые шедевры и жизни людей. А Пермь благодарит тех, кто в сороковые здесь работал, придавая новый импульс культурному развитию города.

До конца года фестиваль «Спасибо, Пермь!» предложит проекты, события и акции, созданные вместе с учреждениями, побывавшими в эвакуации в Перми.

Начало фестивальному циклу даст Пермская художественная галерея, где с 25 сентября будет работать выставка «Спасибо, Пермь!» (6+). Три крупнейших музея, чьи коллекции в 1941-м–1944-м частично хранились в нашем регионе — Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств им А. С. Пушкина, Государственный центральный музей театрального искусства им А. А. Бахрушина — представят по 40 работ — именно тех, что побывали в эвакуации в Молотове. И займут они девять залов первого этажа галереи — тех самых залов, в которых экспонаты хранились 75 лет назад.

22 октября в Центральном выставочном зале состоится открытие выставки «Искусству быть. Спасибо, Пермь!» (6+). Выставочный проект представит графические, живописные и скульптурные работы из частных коллекцией и коллекции Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Кроме того, посетители увидят арт-объекты, инсталляции, современную живопись и графику.

Масштабной площадкой для проведения мероприятий в рамках фестиваля станет территория социокультурного пространства «Завод Шпагина». С 26 сентября в лектории «Тыловые истории эвакуации» (6+) все желающие смогут подробнее узнать о том, какие произведения искусства были эвакуированы в Пермь из Москвы и Санкт-Петербурга, услышать новое о жизни Прикамья в годы Великой Отечественной войны, увидеть будни эвакуации глазами современников и открыть для себя неизвестные страницы того тяжёлого времени.

Кроме того, на «Заводе Шпагина» жители края смогут стать слушателями читки пьес советских драматургов «Забытый текст» (6+). Артисты Санкт-Петербургского ТЮЗа имени А. А. Брянцева представят для зрителей именно те пьесы, которые в период эвакуации театра с 1942-го по 1944-й в г. Березники местные жители могли видеть на сцене городского Дворца культуры.

Также всех жителей Прикамья приглашают принять участие в первом в регионе фестивале сторителлинга (6+). В рамках фестиваля каждый желающий может рассказать историю из его семьи, которая связана с периодом Великой Отечественной войны, историю из жизни, ставшую предметом благодарности и признательности городу, а также истории вещей из семейного архива, хранящих воспоминания,связанные с периодом войны. Кроме того, участников фестиваля ждут мастер-классы по актёрскому мастерству и сценической речи, где преподаватели поделятся секретами, как удерживать внимание аудитории, как правильно рассказывать истории и как сделать историю, близкую всем.

Всего в рамках фестиваля запланировано свыше 25 мероприятий. Все события будут проходить с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Проект проводится Пермской государственной художественной галерей и Центром по реализации проектов в сфере культуры при поддержке министерства культуры Пермского края.

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