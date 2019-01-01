Алиса Окулова «Дом Грацинского» в центре Перми отдали в аренду на 25 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми передала в аренду объект культурного наследия «Дом С. Е. Грацинского», расположенный по адресу ул. 25-го Октября, 47/Малышева, 14.

Арендатор определился в результате конкурса, который выиграло ООО «Проминком».

По условиям договора, объект площадью 483,3 кв. м передаётся в пользование на 25 лет, но арендатор обязан отреставрировать здание к 30 апреля 2021 года.

Арендная плата составляет 421,7 тыс. руб. в год.

Дом построен в конце XIX века. Владельцем был мещанин Сергей Евгеньевич Грацинский.

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