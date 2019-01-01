Елена Лодыгина журналист Экспертиза проекта по развитию « Завода им. Шпагина » начнётся в первом квартале 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Проект по развитию культурно-рекреационного пространства «Завода Шпагина» отправят на экспертизу уже в первом квартале 2021 года. Об этом сообщили на заседании краевого правительства 16 сентября.

Напомним, общая площадь «Завода им. Шпагина» составляет 84 тыс. кв. м. Здесь в будущем планируется разместить Пермский краеведческий музей, музей современного искусства и художественную галерею. Концепция развития этой части города предполагает и строительство нового здания театра оперы и балета им. Чайковского в Разгуляе.

Как пояснили в краевом министерстве строительства, на территории Разгуляя в ближайшее время планируется снова провести изыскания. Сейчас ведутся переговоры о проведении соответствующих работ. К проектированию нового здания привлечены российские и иностранные эксперты: международное архитектурное бюро Why и проектная компания, которая занимается разработкой технологических решений по акустике и акустическому оборудованию, из Японии.

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