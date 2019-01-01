Григорий Серёдкин Правительство Таиланда планирует открыть границы в следующем месяце Но по прибытии всё равно придётся пройти двухнедельный карантин Поделиться Поделиться Твитнуть

Кабинет министров Таиланда утвердил долгосрочные туристические визы. Так, правительство планирует открыть страну уже в следующем месяце, сообщает портал 34travel.

Отметим, власти Таиланда не первый месяц откладывают открытие границ для туристов из-за новых вспышек COVID-19. Но считают, что с новыми визами начнут принимать иностранцев в ближайшее время. Последние позволят оставаться в Таиланде на длительный срок — до 270 дней (гости страны смогут продлевать их 90-дневные визы ещё два раза).

Пока правительство не называет точную дату открытия Таиланда, но уже известно, что по прибытии иностранцам придётся проходить обязательный двухнедельный карантин. За всё время в стране выявлено 3490 случаев заражения коронавирусом. 3316 человек выздоровели, 58 скончались.

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