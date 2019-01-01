Елена Лодыгина журналист Две детские поликлиники в Перми сдадут до конца 2020 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Две строящиеся детские поликлиники, в Оржоникидзевском и Свердловском районах Перми, сдадут до конца этого года. Также в эксплуатацию будут введены две сельские врачебные амбулатории — в Савино и Гамово. Об этом рассказали в министерстве строительства Пермского края 16 сентября в ходе заседания краевого правительства.

Всего в адресной инвестиционной программе Пермского края насчитывается 134 объекта. Большая часть из них — 68 — это образовательные объекты, 30 — медицинские. На строительство школ и детских садов предусмотрено более 4,7 млрд руб., больниц и сельских лабораторий — более 2 млрд руб. Все эти объекты планируется построить до 2024 года.

По словам врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, исполнение адресной инвестиционной программы по итогам прошлых лет составляло не больше 30%. В этом году поставлена задача — ускорить темпы реализации программы и довести этот показатель в 2020 году до 60%, а в 2021 году — до 90%.

Напомним, строительство детской поликлиники в Орджоникидзевском районе Перми началось в 2018 году, завершить строительство планировалось в январе 2019 года, но подрядчик — ЗАО «Национальная газовая компания» — срывал сроки ведения работ, и в феврале 2019 года с ним был расторгнут контракт. Новый подрядчик был выбран в июне 2019 года. На достройку объекта было дано 275 дней.

Строительство детской поликлиники на ул. Лодыгина, 47 в Свердловском районе Перми также началось в 2018 году, аукцион на выбор подрядчика был объявлен в мае. Однако строительство объекта затянулось из-за расчистки участка от самовольных построек.

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