Группа компаний ПЗСП запускает одобрение ипотеки онлайн Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ПЗСП»

ПЗСП — первый застройщик в Пермском крае, внедривший уникальный сервис, с помощью которого клиент может подобрать квартиру и подать заявку на ипотечное кредитование сразу в несколько банков, не выходя из дома. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Новая услуга от застройщика позволит клиенту не только сэкономить время и нервы, но и выбрать оптимальную банковскую программу. В настоящее время заявка на ипотечное кредитование отправляется в восемь банков-партнёров, но их список постоянно пополняется.

Как отмечают в компании, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо выполнить несколько простых шагов: зайти на сайт pzsp.ru, выбрать понравившуюся квартиру в одном из строящихся объектов, кликнуть по кнопке «Заявка на ипотеку», оставить свои контактные данные и прикрепить скан-копии необходимых документов. В ближайшее время на сайте ПЗСП откроется личный кабинет клиента, в котором можно будет следить за процессом одобрения ипотеки.

Получив положительное решение по ипотечному кредитованию, клиент может выбрать подходящее ему банковское предложение и в удобное для него время заключить сделку на покупку квартиры в отделе недвижимости ПЗСП.

Напомним, в продаже у группы компаний ПЗСП сразу несколько объектов в разных районах города Перми: в микрорайоне Вышка-2 на ул. Баранчинской, 16, в микрорайоне Водники на ул. Ушакова, 15 и ул. Ушакова, 65 и в центре города на ул. Кисловодской, 12.

В скором времени начнутся продажи квартир на бульваре Гагарина, 18 — оставить заявку на квартиру можно уже сейчас на сайте ПЗСП в разделе «Наши планы».

Следить за ходом строительства дома онлайн можно на сайте pzsp.ru (https://pzsp.ru/). Более подробная информация об акции — по телефону горячей линии 8-800-300-7977.

Проектная документация доступна на сайте наш.дом.рф. Застройщики: ул. Баранчинская, 16 — ООО «СпейстройБаранчинская, 16», ул. Адмирала Ушакова, 15 — ООО «Спецстрой Адмирала Ушакова, 15», ул. Кисловодская, 12 — ООО «Спецстрой Кисловодская, 12», ул. Ушакова, 65 — ООО «Спецстрой Водники».

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