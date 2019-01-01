В чем секрет успеха VERRA? Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: VERRA

В Перми прошло масштабное мероприятие Perm Business Weekend, генеральным партнером которого выступила компания VERRA. Об этом сообщает пресс-служба компании.

События Perm Business Weekend объединили предпринимательское сообщество, стартаперов, инвесторов, специалистов в области маркетинга, бренд-менеджмента, fashion индустрии, спорта, студентов, а также представителей региональной власти. Зона экспо на городской эспланаде была представлена 57 участниками из различных сфер бизнеса. В числе спикеров секции «Секрет фирмы» выступила Анна Бояршинова, генеральный директор VERRA.



Анна Бояршинова поделилась ключевой формулой успеха компании: «В основе бренда компании заложена формула успеха VERRA TEAM = Values + Emotions + Road + Results + Ambitions» Люби то, что ты делаешь, заряжай позитивом и смотри на все с оптимизмом».



Приглашённым в Пермь спикером от компании VERRA стал Юрий Белонощенко, партнёр «Тройки Диалог», марафонец, триатлонист, Ironman, автор метода и одноименного ежедневника по достижению целей «Сила маленьких шагов», сооснователь и стратег международной франчайзинговой сети детских центров «Бэби-клуб» и отец пятерых детей. Юрий рассказал о том, как создать бизнес-мечты на своём примере.



VERRA приняла участие в этом масштабном бизнес-мероприятии, не только поделившись экспертным мнением и опытом, но и создав несколько локаций, ставших центром притяжения для всех посетителей Perm Business Weekend. Невозможно было пройти мимо яркого оранжевого Porsche Lounge с безалкогольными коктейлями, зеркального Lexus NX, атмосферной фотозоны Toyota Hilux и стенда VERRA Travel. Также компания предоставила автомобили для передвижения спикеров по городу.

Фото: VERRA



Форум «Дни пермского бизнеса» организован в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» по поручению Правительства Пермского края, при поддержке администрации Перми и Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

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