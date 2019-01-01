Елена Лодыгина журналист В Перми до конца года отменят четыре автобусных маршрута До конца 2024 года планируется отказаться от всех маршрутов с символом «Т» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сайте пермской мэрии опубликовано постановление о внесении изменений в документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам Перми от 10 сентября 2020 года. В частности, новым постановлением предлагается отменить несколько маршрутов.

Под сокращение попадут маршруты №28 и №42. Их планируется отменить уже в декабре 2020 года. Как сказано в проекте постановления, маршрут №28 отменяется в связи с его низкой востребованностью, автобус №42 отменят из-за изменения пути следования маршрута №19.

Также под сокращение попадут маршруты №3Т и №12Т, которые планируется отменить в сентябре-октябре 2020 года. Причиной отмены рейса №12Т называется отказ перевозчика от обслуживания данного маршрута, рейса №3Т — судебное производство, которое сейчас ведётся в отношении перевозчика.

В 2022–2024 годах администрация Перми планирует отказаться от ещё семи маршрутов (№№ 2Т, 4Т, 5Т, 7Т, 8Т, 10Т и 11Т). Причиной этого станет окончание сроков действия ранее выданных свидетельств на осуществление перевозок.

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