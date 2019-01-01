Мария Сыропятова Пермяки реже покупают проездные, чем планировали в мэрии при старте транспортной реформы Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Доля оплаты проезда транспортной картой в пассажирском транспорте Перми в первом полугодии 2020 года составила 7,8% при изначально запланированных в мэрии 9%. Об этом 15 сентября на заседании комитета по экономическому развитию Пермской городской думы рассказал начальник департамента транспорта мэрии Анатолий Путин. Показатель использования функции тарифного меню в проездном у пермяков оказалось ещё ниже — менее 1% при плановом показателе в 9,6%.

Отвечая на вопросы депутатов о причинах низкой востребованности проездных у пермяков, Анатолий Путин связал её с частичным дублированием проездного функцией бесплатной пересадки, завышенной стоимостью проездного в Перми и влиянием режима самоизоляции из-за пандемии.

Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации Перми:

— Жителям проще пользоваться бесплатной пересадкой, чем специально пополнять проездной. Это особенно сказалось в период режима самоизоляции, когда перемещение по городу существенно сократилось. Кроме того, по сравнению с другими городами в Перми стоимость проездных выше.

При этом в мэрии признают, что заложили в расчёт проездного слишком большое число поездок, что сказывается на востребованности его у пермяков. По словам Анатолия Путина, в мэрии рассчитывали, что в среднем пермяк совершит в месяц по проездному примерно 100 поездок, в том время как реальные показатели у пользователей проездных оказались ниже.

В отчёте мэрии говорится о том, что пермяки реже пользовались наличной оплатой проезда, чем планировали в администрации Перми перед началом транспортной реформы. В первом полугодии 2020 года их доля составила только 37% при запланированном мэрией показателе в 45,5%. Более востребованными в тот же период оказались банковские карты: их доля в оплате проезда составила 15% при плане в 8%. Платной пересадкой в первые шесть месяцев 2020 года в городском транспорте Перми воспользовались 8,7% при предполагаемом показателе в 10%.

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