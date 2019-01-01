Мария Сыропятова За воровство в Перми могут направить на исправительные работы в охранное агентство или управляющую компанию В краевом центре планируется увеличить количество мест для исправительных и обязательных работ Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми собираются увеличить число мест, где можно будет отбывать наказание в виде исправительных и обязательных работ. Проект постановления был опубликован на сайте мэрии.

Предполагается дополнительно организовать 30 мест для подобных работ. В частности, в список внесено охранное агентство «Корона-секьюрити сервис», управляющие компании «ЭксКом» и «Ива».

«Исправительные работы — это вид наказания за совершение уголовных преступлений. Например, этот вид наказания могут назначить за незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств, за кражу или за уклонение от уплаты алиментов», —пояснил «Новому компаньону» депутат Пермской городской думы и бывший начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Пермскому краю Павел Фадеев.

Кроме того, согласно проекту постановления администрации Перми, предполагается увеличить на восемь перечень мест для обязательных работ. В частности, «квоты» относятся к администрации Индустриального района Перми и, например, к ООО «Фольксваген Центр Сервис».

Отметим, что к настоящему моменту в Перми под исправительные работы предназначено 463 места в организациях и предприятиях, под обязательные работы «зарезервировано» 106 мест.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.