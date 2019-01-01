Мария Сыропятова Штатную численность «Пермблагоустройства» планируется увеличить на 13 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Штатная численность сотрудников муниципального казённого учреждения «Пермблагоустройство» может быть увеличена с 44 до 58,5 штатных единиц. Проект постановления с изменениями опубликован на сайте администрации Перми.

В департаменте дорог и транспорта (которому подчиняется «Пермблагоустройство». — Прим. ред.) пояснили, что увеличение количества сотрудников связано с увеличением финансирования и объёма ремонта дорог.

В мэрии также рассказали, что среди прочих увеличена штатная численность сотрудников, отвечающих за контроль качества ремонта.

Напомним, ранее МКУ «Пермблагоустройство» подчинялось управлению внешнего благоустройства.

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