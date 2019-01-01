Мария Сыропятова Транспортная отрасль Перми недополучила половину запланированных доходов Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено компанией «РТ Лайн»

Доходная часть бюджета Перми, относящаяся к общественному транспорту, в первом полугодии 2020 года оказалась на 50,3% ниже, чем планировали в мэрии. Об этом 15 сентября на заседании комитета по экономическому развитию Пермской городской думы рассказал начальник департамента транспорта мэрии Анатолий Путин.

Финансовый план отрасли в первом полугодии составлял 1 млрд 243 млн руб., а фактически в городской бюджет поступило 612 млн руб. (то есть 49,7%) . По словам Анатолия Путина, основными причинами неисполнения плана по доходам являются некорректное планирование пассажиропотока, изменение структуры оплаты проезда за счёт увеличения доли безналичных платежей, а также снижение пассажиропотока из-за введение режима самоизоляция.

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