В Пермском крае за сутки скончались четыре пациента с COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным министерства здравоохранения Пермского края, за минувшие сутки в медучреждениях региона зафиксировано четыре летальных случая с пациентами, инфицированными коронавирусом.

При этом два пациента скончались непосредственно от вируса, ещё два — от сопутствующих заболеваний.

Таким образом, общее количество погибших инфицированных коронавирусом пациентов в регионе с начала пандемии достигло 381 человека.

За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 61 жителя. То есть общее количество инфицированных за всё время в Прикамье достигло 8746 человек, из них 6069 человек вылечились.

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