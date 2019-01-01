Елена Синица В следующем году увеличатся пенсии и маткапитал На выплату пенсий будет выделено 8,4 трлн руб., на материнский капитал — 443, 3 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

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Минтруд России подготовил проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Согласно проекту, часть средств бюджета будет направлена на предоставление материнского капитала, на выплату страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Информация об этом размещена на сайте Минтруда.

Так, в проекте бюджета ПФР предусмотрена индексация материнского капитала исходя из прогнозного уровня инфляции 2021 года в 3,7%. Соответственно, выплата на первого ребёнка возрастёт до 483 882 руб. и до 639 432 руб. на второго ребёнка. В министерстве предполагают, что получить маткапитал в 2021 году смогут около 1,2 млн семей.

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2021 году также возрастёт и составит 17 443 руб. По данным ведомства, в соответствии с нормами закона, индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%. Таким образом, Пенсионный фонд обеспечит выплату пенсий для 43 млн чел.

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