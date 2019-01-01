В этом году банки Пермского края выдали кредитов на 137 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным пресс-службы Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России, в период с января по конец июля 2020 года банки Прикамья выдали кредитов на общую сумму 137 млрд руб., что на 1,1 млрд руб. (или на 0,8%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом увеличился приток денег в банки от населения. По данным на 1 августа, объём средств физлиц в банках региона превысил 368 млрд руб., что на 31,8 млрд руб. (или на 9,4%) больше, чем год назад.

Из этих средств 324 млрд руб. хранятся в рублях, 44 млрд руб. — в валюте.

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