В Мотовилихинском районе за ТЦ «Кит» может появиться кафе Поделиться Поделиться Твитнуть

Департамент имущественных отношений администрации Перми объявил аукцион на право заключение аренды земельного участка площадью 1,3 тыс. кв. м, предназначенного под объекты общественного питания.

Расположен он в Мотовилихе по адресу ул. Крупской, 79в (сразу за ТЦ «Кит»).

Начальная цена ежегодной аренды — 1,56 млн руб. Срок аренды — 2 года 8 мес. Победитель обязан внести аванс в размере 784 тыс. руб.

Аукцион состоится 22 октября.

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