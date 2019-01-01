Строительство второго гипермаркета «Леруа Мерлен» в Перми намечено на следующий год Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Строительство второго в Перми гипермаркета сети «Леруа Мерлен» намечено на следующий год. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на гендиректора местного филиала компании «Девелопмент-Юг» Алексея Скрипкина.

По его словам, под строительтво выделено участок площадью 4 га в микрорайоне Ива недалеко от ул. Уинской.

Строительство должно завершиться за год, то есть в 2022 году.

Напомним, первый гипермаркет сети открылся в Перми три года назад на ш. Космонавтов, 164.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.