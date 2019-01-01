Главное — verrить! Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: компания VERRA

В минувшие выходные в столице Прикамья прошел Международный Пермский марафон. В марафоне приняли участие 7800 человек из 40 регионов России. Призовой фонд в этом году составил 2,8 млн руб. Генеральным партнёром мероприятия выступила компания VERRA с брендом Toyota, сообщает пресс-служба компании.

Сегодня VERRA — активный участник социальной и общественной жизни Пермского региона. Бег, спорт, путешествия, — то, что является неотъемлемой частью успеха VERRA.

Отличная погода помогла участникам марафона совершить забег в приподнятом настроении и с удовольствием. В открытой комфортной релакс-зоне Relax VERRA Relax в стартовом городке участники марафона могли перевести дух, выпить воды, зарядить телефон, а для детей предлагалось мороженое. Внедорожники Toyota на трассе марафона были сопровождающими спортсменов автомобилями.

23 человека из коллектива VERRA упорно готовились к марафону в сопровождении профессионального спортсмена Алёны Нургалиевой. В поддержку здорового образа жизни и бега был запущен онлайн-челлендж в социальных сетях RunVerraRun среди ведущих организаций Перми: Пермское отделение ПАО «Сбербанк», ПАО «Т Плюс», АО КБ «Урал ФД», баскетбольный клуб «ПАРМА», АО «Элкам-Нефтемаш». В итоге команде Run VERRA Run в 2020 году удалось улучшить результат прошлого года и занять 24-е место, набрав 2884 балла.

Команда Run VERRA Run делится впечатлениями о марафоне:

«Прежде всего, мы благодарим все компании, которые приняли участие в нашем челлендже. Марафон — отличная возможность проверить свой характер и силу воли, а они очень важны в меняющемся мире. На марафоне были наши коллеги, наша семья, наши друзья, — когда чувствуешь поддержку, это тебя очень заряжает. Ощущения колоссальные, эмоции только положительные, всем советуем! Принимайте вызовы, испытывайте себя, получайте эмоции, ведь эмоции — это наша жизнь. Победить — не главное, главное — verrить!»

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