Евгения Пастухова журналист «Так хочется выпить» Как прошла первая в Прикамье «Ночь выборов» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Через час после закрытия участков для голосования на выборах губернатора в «Точке кипения» на заводе им. Шпагина стартовала так называемая «Ночь выборов». Чиновники краевого правительства и администрации, депутаты Заксобрания и Пермской гордумы, редакторы всех деловых СМИ и общественники подвели итоги кампании.

«Ночь выборов» состояла из нескольких выступлений экспертов, которые перемежались музыкальными паузами, комментариями федеральных политтехнологов и онлайн-включением в аналогичное мероприятие в Москве. Все приглашённые эксперты разными словами говорили, что кампания прошла спокойно и на достойном уровне. «Это была самая спокойная кампания в России, — заявил политтехнолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов. — Немного расстраивает низкая явка (35,74% — Ред.), но очевидно люди просто поверили, что Дмитрий Махонин уже губернатор».

Константин Долгановский

Баширов отметил, что сначала сомневался в том, что выходец из ФАС Дмитрий Махонин сможет работать губернатором. Но он с первых дней продемонстрировал «новую искренность», когда проехался ранним утром «в обычной одежде» в электричке по Горнозаводской ветке, «разбираясь с заморочками». Если Махонин будет применять эту тактику в ходе всей своей работы, это «принесёт результат». Плюс он не путается в местной терминологии и названиях, его «не пугает слово посикунчик». Отвечая на вопрос ведущих о том, как он расценивает, что Махонин вернулся в Пермь из Москвы, Баширов отметил, что «Москва — город искушений». «Если ты привязываешься к искушениям и забываешь, что мы рождены не просто так, а для того чтобы что-то делать, то непросто возвращаться, — заявил эксперт. — Махонину было проще, он держал это в голове и, может, даже где-то произносил, потому что такие назначения просто так не случаются».

Илья Радченко

Между выступлениями экспертов ведущие мероприятия объявляли данные от крайизбиркома о промежуточных итогах голосования. Собственно, все они отражали общую картину: явка в районе 35+, Махонин — первый, Ксения Айтакова — вторая, Олег Постников — третий и Евгений Козлов — последний. Кстати, кандидат от «Патриотов России» Козлов на мероприятие не приехал (хотя процент набрал неплохой — при полном отсутствии кампании).

Илья Радченко

Из кандидатов в губернаторы самым зажигательным, пожалуй, стало выступление Ксении Айтаковой. Первой отвечая на вопрос «как ощущения», она честно призналась: «Слушайте, так хочется выпить!» (и собственно, попала в ожидания публики). И это, по её словам, нормальное явление, потому что, когда её спрашивали на протяжении трёх месяцев кампании, «как она отдыхает», Айтакова отвечала: «а что это такое?».

Спикер краевого Заксобрания Валерий Сухих поинтересовался у неё: «Вы такая красивая. Откуда лозунг «Пермскому краю — сильный губернатор»?

«Ну не могла же я так прямо сказать, что я красивая! Но нигде в России нет такого красивого кандидата в губернаторы. Как мне сказали коллеги, меня в народе ещё и стильной прозвали», — парировала Айтакова, которая чуть раньше призналась, что в голове у неё — полный хаос.

Дмитрий Махонин признался, что думает об утренней планёрке в («Кстати, куда сбежал [глава минтера Александр] Борисов?!»). Олег Постников заявил, что намерен успеть на день рождения тестя, и если успеет, то, вероятно, выпьет там.

Константин Долгановский

Потом они обменялись любезностями, что кампания прошла с абсолютным уважением друг к другу, что все наказы будут исполняться и, возможно даже, в виде общих проектов кандидатов. «Всегда надо консолидировать людей, которые несут хорошие идеи», — заявил Махонин. Ксения Айтакова, наклонившись к нему, заявила: «Ну Горнозаводскую-то ветку надо восстановить, да?». И в блоке рассуждений о преемственности отметила, что «новые люди должны исправить то, что «накосячили» предшественники».

Во время включения федеральной «Ночи выборов» кандидаты повторили то же самое про уважение друг к другу в ходе кампании и после, Ксения Айтакова похвалила сама себя («программа пользовалась популярностью»), Олег Постников заверил, что обратной дороги нет, а Дмитрий Махонин сказал про про высокий уровень уважения к коллегам.

После окончания официальной части дамы принудили Дмитрия Махонина к фотосессии, и любой желающий мог получить фото на память. Олег Постников убежал на день рождения к тестю, Ксения Айтакова…. мы можем догадаться куда. А после фотосессии ушёл и Махонин: наверняка к утреннему совещанию готовиться.

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