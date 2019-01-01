Елена Синица Корейская компания подала 20 судебных исков на пермских предпринимателей Поделиться Поделиться Твитнуть

Правообладатель товарного знака «Робокар Поли» — компания «Рои Вижуал Ко» — обратилось в Арбитражный суд Пермского края с исками к 20 бизнесменам. Причиной обращений в суд стало незаконное использование предпринимателями товарных знаков компании ­ — трансформеров из популярного мультсериала «Робокар Поли»: «Баки», «Марк», «Эмбер», «Рой», «Хэлли», «Брунер», «Скул Би» и «Поли». Исковые требования, предъявленные пермским предпринимателям, превышают 1,8 млн руб.

По одному из исков к Ольге Балуевой уже вынесено решение — суд поддержал требования истца. Еще по двум искам (к Татьяне Садиловой и Инне Михалевой) между сторонами были заключены мировые соглашения, и дела прекращены.

Напомним, компания «Рои Вижуал Ко» в июне 2020 года заключила соглашение с правовой группой «Интеллектуальная собственность» на отслеживание контрафакта по бренду «Робокар Поли» в России. По статистике правовой группы, по количеству подделок по этому бренду России занимает второе место в мире после L.O.L. Surprise! В нашей стране выявлено более 700 нарушений со стороны юрлиц. Общая сумма исковых требований не называется.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.