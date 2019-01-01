Определены три победителя выборов в Заксобрание Пермского края Предварительно, обладателями мандатов становятся Павел Кузьмин, Антон Удальёв и Вячеслав Григорьев Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Избирательная комиссия Пермского края в 9 часов утра 14 сентября подвела предварительные итоги выборов в Законодательное собрание региона по трём округам.

По округу №13 победил Павел Кузьмин с результатом 63,46%. Округ №17 «уходит» Антону Удальёву, за него предварительно отдали голоса 49,23% пришедших на участки избирателей.

Предварительную победу по округу №2 одержал Вячеслав Григорьев, за него отдали голоса 46,36% пришедших избирателей.

Напомним, 9 сентября избирательная комиссия Пермского края официально передала мандат экс-депутата от КПРФ Ильи Кузьмина экс-депутату Чердынской думы Елене Захаровой и приняла решение о её регистрации в качестве депутата.

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