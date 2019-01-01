Евгения Пастуховажурналист
По данным экзитпола на выборах губернатора лидируют Дмитрий Махонин и Ксения Айтакова
Избирательные участки в Прикамье в 20:00 закрылись. Сейчас
начался подсчёт голосов. По данным на 18:00 явка на выборах губернатора
составила 33,53% или 674406 человек. В числе лидеров по общему количеству
избирателей, принявших участие в выборах — Косинский (56,44%), Кишертский
(64,71%) и Уинский (59,42%) муниципальные округа. Аутсайдеры — Березники
(20,62%), Александровск (22,32%) и Краснокамск (24,57%).
В Перми по состоянию на 18.00 в выборах губернатора
Пермского края приняли участие 25,97% избирателей (200 719 человек). Самая
высокая явка — в Ленинском (32,24%) районе, самая низкая —в Свердловском (24,13%).
Напомним, в этом году голосование длилось три дня, 11, 12, и
13 сентября. По данным на 10:00 сегодня, 13 сентября, явка составила 24,5%.
По данным экзитпола (опрос избирателей на выходе с участка),
проведённого в Перми, 73,3% городских избирателей поддержали врио главы региона
Дмитрия Махонина, приводит данные «Коммерсант-Прикамье». На втором месте — первый
секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова (16,6% опрошенных), на третьем —
руководитель фракции ЛДПР в краевом Заксобрании Олег Постников (6,5%).
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